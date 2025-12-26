3 asırdır hiç bozulmadı! Çorum’un Oğuzlar ilçesinde ‘üç ayların’ habercisi o gelenek yaşatılıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.12.2025 - 17:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Anadolu'nun kalbinde bir yardımlaşma destanı! Çorum’un Oğuzlar ilçesinde tam 300 yıldır her Üç Aylar başlangıcında fırınlardan mis gibi kokular yükseliyor. Kadınların özenle hazırladığı ‘ilk namaz çörekleri’, cuma namazı çıkışında cemaatle buluşuyor. Atadan kalma bu gelenekle hem gönüller hem de sofralar birleşiyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.

Üç ayların ilk ayı olan "recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları, yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmekleri cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.

Recep ve şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri dağıtılan "ilk namaz çöreği", bölgede "mayalı" olarak da adlandırılıyor.

İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor.

Cemaate dağıtılmak üzere evinde ekmek pişiren Güldane Karanfil, çocukluğundan beri her üç aylarda çörek yaptığını belirterek, "Üç ayların başlangıcında recep ayında mayalıyı yapıp camilere göndeririz, komşulara dağıtırız.

Komşularla bir araya gelip çay içer, çöreklerimizi yeriz." ifadelerini kullandı.