2800 rakımda 2,5 saatlik zorlu tırmanış: Trabzon’da ilk kez dağ kayağı yapıldı!

3

Baş, dağ kayağını Trabzon ve Hayrat'a kazandırdıkları için yaşadıkları memnuniyeti ifade ederek, Mesoraş Yaylası'nın artık hem sporcuların hem de maceraseverlerin uğrak notası haline geleceğini söyledi.



Bektaş ise bölgeye gelerek daha öncede incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Dağ kayağının, Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde yapılabileceğini şifahen söylemiş olmamıza rağmen bunu uygulamalı bir şekilde de bölgenin insanına ifade etmek için buradayız." diye konuştu.



Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Cem Dinç ise, bölgede 110 kilometrelik alanda dağ kayağı yapılabileceğini söyledi.



Türk Kayak Vakfı Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karaca da, kaymakamlığın daveti üzerine 7 antrenörle Hayrat'a geldiklerini ve etkinlikte yer almaktan dolayı yaşadıkları memnuniyeti ifade etti.



Etkinliğe Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, kaymakamlık personeli ve ilçe belediye personeli de katıldı.