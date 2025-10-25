2500 metre yüksekte Tunceli'de bulundu! 3 ilçenin kesiştiği noktada yer alıyor: 3 tür yaşıyor
25.10.2025 - 10:59Güncellenme Tarihi:
Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlarda sarı, kızıl ve kahverenginin tonları hakim oldu.
1
Türkiye'nin en büyük milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'na sahip olan Tunceli, el değmemiş doğasıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor.
2
Kentte sonbaharın gelişiyle Ovacık'ın Karaoğlan, Pülümür'ün Salördek ve Nazımiye'nin Bezik ormanları sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü.
3
Bölgedeki Munzur, Meydan ve Sülbüs dağlarının zirveleriyle bütünleşen ormanlar, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
4
Yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki ormanları gezen ziyaretçiler, rotaları boyunca fotoğraflar çekip belirli alanlarda piknik yapıyor.
5
Ormanlarda birçok memeli, kanatlı, sürüngen ve yırtıcı türü yaşıyor.
6
7
8