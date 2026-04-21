24 Nisan'da okullar tatil mi? 23-24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da tatil kararı verildi mi? İşte yanıtları

24 Nisan, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almadığı için mevzuata göre tatil olarak kabul edilmez; bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın perşembe gününe denk geldiği yıllarda, 24 Nisan cuma günü normal çalışma ve eğitim düzeni devam eder. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar açık olurken, özel sektörde de standart mesai uygulanır. Ancak zaman zaman kamu çalışanları için idari izin kararı alınabilse de bu durum genel bir kural değildir ve resmi tatil anlamı taşımaz; dolayısıyla aksi yönde özel bir karar açıklanmadığı sürece 24 Nisan çalışma günüdür.