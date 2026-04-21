24 Nisan'da okullar tatil mi? 23-24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da tatil kararı verildi mi? İşte yanıtları
23 Nisan yaklaşırken hem öğrenciler hem de çalışanlar tatillerini birleştirmek istiyor. 2026 resmi tatiller takviminde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın haftanın hangi gününe denk geldiği ve hafta sonu ile birleşip birleşmediği, tatil planı yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında.24 Nisan okullar tatil mi sorusu da gündemdeki yerini alıyor. 24 Nisan'da okullar tatil mi? 23-24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da tatil kararı verildi mi? İşte yanıtları...
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.
Bu yıl perşembe gününe rastlayan 23 Nisan, resmi tatil kapsamında kutlanacak ve bu nedenle okullar ile tüm resmi kurumlar hizmet vermeyecek. Resmi tatil uygulaması özel sektörde de geçerli olurken, zorunlu olarak çalışan personele mevzuat gereği ilave mesai ücreti ödenecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üniversiteler ve liseler de eğitime ara verecek ve gün boyunca kamu genelinde tatil düzeni uygulanacak.
24 Nisan, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almadığı için mevzuata göre tatil olarak kabul edilmez; bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın perşembe gününe denk geldiği yıllarda, 24 Nisan cuma günü normal çalışma ve eğitim düzeni devam eder. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar açık olurken, özel sektörde de standart mesai uygulanır. Ancak zaman zaman kamu çalışanları için idari izin kararı alınabilse de bu durum genel bir kural değildir ve resmi tatil anlamı taşımaz; dolayısıyla aksi yönde özel bir karar açıklanmadığı sürece 24 Nisan çalışma günüdür.