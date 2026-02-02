GAZETE VATAN ANA SAYFA
2026 Resimli Berat Kandili Mesajları: Resimli, Yazılı, Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel ve Anlamlı Kandil Mesajları

02.02.2026 - 13:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Berat Kandili, Müslümanlar için önemli dini günlerden biridir. Bu özel gecede, Allah’a yaklaşmak ve dileklerde bulunmak için dualar edilir. Berat Kandili, aynı zamanda günahların affedildiği ve kaderin şekillendiği bir zaman olarak kabul edilir. 2026 yılında Berat Kandili'ni kutlamak isteyenler için, anlamlı ve derin mesajlar hazırlamak büyük bir anlam taşır. İşte bu mübarek gecede sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, yazılı, dualı, ayetli, hadisli en güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları.

Resimli Berat Kandili Mesajları

Berat Kandili’ni daha özel kılmak için, resimli mesajlar gönderebilir ve sevdiklerinize duygularınızı görsel bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu tür mesajlar, anlamlı sözlerin yanı sıra güzel bir estetik de sunar. İşte birkaç örnek:
"Berat Kandili’niz mübarek olsun. Geceniz, dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün huzura erdiği bir gece olsun. Allah tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve bereket versin."

"Bu mübarek gece, dualarınızın kabul olacağı, günahlarınızın affedileceği bir zaman dilimi. Berat Kandili’niz mübarek olsun."

Yazılı Berat Kandili Mesajları

Yazılı mesajlar, duygularınızı daha açık ve net bir şekilde iletmek için harika bir yol sunar. İşte sevdiklerinize yazabileceğiniz anlamlı yazılı mesajlar:
"Berat Kandili, kalbimizi arındırmak ve Allah’a daha yakın olmak için güzel bir fırsattır. Bu gece, gönlünüzdeki tüm dileklerin gerçekleşmesini dilerim. Berat Kandili’niz mübarek olsun."

"Berat Kandili, hepimize bir af gecesi sunar. Allah, bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin. Günahlarınız affolsun, gönlünüz huzurla dolsun."

3. Dualı Berat Kandili Mesajları

Berat Kandili’nde en güzel dilekler dualarla yapılır. İşte bu özel gece için hazırlayabileceğiniz dualı mesajlar:
"Ya Rab, bu mübarek Berat Kandili’nde tüm İslam aleminin dualarını kabul et. Günahlarımızı affet, gönlümüzü huzurla doldur. Berat Kandili’miz mübarek olsun."

"Allah’ım, bu geceyi bizlere af ve rahmet gecesi kıl. Günahlarımızı bağışla, kalbimizi ferahlat, bizlere sağlıklı bir ömür nasip et. Berat Kandili’niz mübarek olsun."

4. Ayetli Berat Kandili Mesajları

Kandil mesajlarını ayetlerle süslemek, mesajınızın etkisini artıracaktır. İşte Berat Kandili için ayetli mesaj örnekleri:
"‘Allah, dilediği kullarını affeder.’ (Furkan, 70) Bu mübarek gecede tüm günahlarımızın affedilmesini diliyorum. Berat Kandili’miz mübarek olsun."

"‘Rabbinizden mağfiret dileyin, O çok bağışlayıcıdır.’ (Nuh, 10) Berat Kandili’nin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."

5. Hadisli Berat Kandili Mesajları

Hadislerle süslenmiş bir mesaj, daha anlamlı ve derin olacaktır. İşte hadisli Berat Kandili mesajları:
"Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurdu: ‘Berat gecesi, Allah’ın rahmetinin bol olduğu gecedir.’ Bu mübarek gecede rahmet ve mağfiret dileklerimi sunuyorum. Berat Kandili’miz mübarek olsun."

"Peygamberimiz (S.A.V) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: ‘Berat gecesinde yapılan dualar geri çevrilmez.’ Bu mübarek gecede Allah’a daha yakın olalım. Berat Kandili’niz mübarek olsun."