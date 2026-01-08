2026 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 2026 Diyanet takvimi Miraç Kandili tarihi

2

Miraç kelimesi sözlükte "yükselmek" ve "merdiven" anlamlarına gelir. İslam inancına göre bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş (İsra), oradan da yedi kat semayı geçerek Yüce Allah’ın huzuruna yükselmiştir. Bu gecede Müslümanlara en büyük hediye olan beş vakit namaz farz kılınmıştır.