2026 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün? 2026 Diyanet takvimi Miraç Kandili tarihi
İslam dünyası için rahmet ve mağfiret kapılarının aralandığı mübarek Üç Aylar’ın en kıymetli gecelerinden biri olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği bu mübarek geceyi ibadetle ihya etmek isteyen vatandaşlar, "2026 Miraç Kandili ne zaman?" ve "Miraç Kandili hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi ve tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimi ile merakla beklenen kandil tarihleri belli oldu. 2026 yılının ilk kandilleri arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl Ocak ayına denk geliyor.
Miraç kelimesi sözlükte "yükselmek" ve "merdiven" anlamlarına gelir. İslam inancına göre bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş (İsra), oradan da yedi kat semayı geçerek Yüce Allah’ın huzuruna yükselmiştir. Bu gecede Müslümanlara en büyük hediye olan beş vakit namaz farz kılınmıştır.
Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe gününü 16 Ocak Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir. İslam hukukuna göre dini günler akşam ezanı ile başladığından, kandil heyecanı Perşembe akşamı itibarıyla başlayacak.
Miraç Kandili'ni dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar için bu gece yapılacak başlıca ibadetler şunlardır:
Kaza ve Nafile Namazları: Bu geceyi kaza namazı kılarak değerlendirmek oldukça sevaptır.
Kur’an-ı Kerim Okumak: Gecenin maneviyatına uygun sureler okunmalıdır.
Tövbe ve İstiğfar: Günahların affı için samimi bir dille dua edilmelidir.
Oruç Tutmak: 15 Ocak Perşembe günü veya ertesi gün olan 16 Ocak Cuma günü oruçla geçirilebilir.
Kandil Mesajları: Uzaktaki akraba ve dostların kandili kutlanarak dualar paylaşılmalıdır.