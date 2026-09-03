2008'de kamyonet olarak alıp 2011'de sattı, sistemde 'panelvan' görününce 50 bin lira borç çıktı

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Bana 'Reziye Erdoğan adına bir araç var, bu araçtan dolayı 5 bin TL borcunuz var' dendi. Emniyet müdürlüğü bana kamyonet olarak ruhsat vermiş, burada panelvan olarak geçiyor araç. Vergi borcu bu sebepten çıkmış. Ben bu parayı ödemedim, ödemem. Bunu ben yapmadım. Bu para bu güne kadar gelince 50 bin lira oldu" dedi.