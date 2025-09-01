200 yıllık geleneğe sahip çıktılar: Bartın'da mısır imecesi ile tarihi yeniden canlandırdılar

4

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, “6 köyde yaşayan vatandaşlarımız 200 yıl önceki gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Buranın en önemli gelenekleri arasında yer alan mısır imecesidir. Geçmişte köylerde yaşayan insanlar bir araya gelerek orak imecesi de yapıyordu. Buradaki asıl gaye, ortak işlerin toplanarak daha verimli hale gelmesini sağlamaktı. Günümüzde imece geleneği artık bitmek üzere ama burada yaşatılmaya çalışılıyor, bu da bizi sevindiriyor” dedi.