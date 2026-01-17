GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem20 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı
HaberlerGündem Haberleri 20 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı

20 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı

17.01.2026 - 10:40Güncellenme Tarihi:

Amasya'da 84 yaşındaki Cahit Kalaycı, 20 yıldır emekli maaşından ayırdığı parayla aldığı yemler ve topladığı bayat ekmeklerle sokaklardaki güvercinleri besliyor. Kuşların aç kalmaması için her gün kahvaltıdan önce şehri dolaşan güvercinlerin ‘Yemci Dede'si kendisini evinde ziyaret eden Vali Önder Bakan'ın getirttiği 4 çuval yemi duyunca oturduğu yerde oynayıp sevindi.

120 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı

Aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başlayan alışkanlık20 yıl önce yolda aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başladığı alışkanlığı adeta bir tutkuya dönüşen evli, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Kalaycı, sabah erkenden şehrin farklı mekanlarında elindeki çanta ve poşetlerle hızlı adımlarla dolaşıp aç kalan güvercinleri yem, mısır ve ıslattığı bayat ekmeklerle besliyor.

220 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı



Her ay maaşından bin 500 TL ayırıyor

Kuşları besledikten sonra Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine dönüp karnını doyuran Kalaycı, "Her ay maaşımdan bin 500 TL ayırıp kuşlar için yem alıyorum. Sağlığım el verdiği sürece, elimden geldiği kadar karınlarını doyurmaya çalışacağım" dedi.

320 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı



"Yüce Allah'ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş"

Yavuz Selim Meydanı'nda güvercinleri beslediği görüntülerini "Merhamet; insanın elinden ve gönlünden düşeni cömertçe paylaşmasıdır. Cahit amca 84 yaşında. Bu ulu çınarımız Yüce Allah'ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Ömrü uzun ve bereketli olsun" notuyla valiliğin sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Valisi Önder Bakan, 60 yıllık evli olan Kalaycı çiftini evlerinde ziyaret etti.

420 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı



Yemci dedeye 4 çuval yem

Kendisine çeşitli hediyeler veren Vali Bakan'a teşekkür eden yemci dede, evine 25'er kiloluk 4 çuval yem getirildiğini duyunca da ‘Allah razı olsun' sözleriyle sevinçten oynadı.

520 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı