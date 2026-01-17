20 yıl boyunca emekli maaşından ayırdı: Amasya Valisinin sürprizini duyunca yerinde duramadı

1

Aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başlayan alışkanlık20 yıl önce yolda aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başladığı alışkanlığı adeta bir tutkuya dönüşen evli, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Kalaycı, sabah erkenden şehrin farklı mekanlarında elindeki çanta ve poşetlerle hızlı adımlarla dolaşıp aç kalan güvercinleri yem, mısır ve ıslattığı bayat ekmeklerle besliyor.