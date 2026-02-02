2 Şubat Pazartesi Berat Kandili Namazı Saat Kaçta? Berat Kandili ezanı saat kaçta okunuyor, Akşamdan Sonra Kılınır mı, Ne Zaman Kılınır?
Berat Kandili gecesinde ibadet etmek isteyen vatandaşlar, “berat kandili ezanı saat kaçta okunuyor” sorusuna yanıt arıyor. Namaz vakitleri de araştırılıyor. Özellikle “berat kandili namazı saat kaçta kılınır” konusu gündemde.
2 Şubat 2026 gecesi idrak edilecek kandilde, 2026 berat kandili namaz saat kaçta sorusu en çok merak edilenler arasında. Vatandaşlar “berat kandili namazı saat kaçta kılınacak” ve ezan vakitlerini şehir şehir öğrenmek istiyor.
Kandil gecesini ibadetle geçirmek isteyenler için en çok araştırılan konulardan biri berat kandili namazı saat kaçta kılınır sorusu oluyor. Berat gecesine özel nafile namazlar, yatsı namazından sonra başlayarak imsak vaktine kadar eda edilebiliyor.
Diyanet’in işaret ettiği bilgilere göre, berat kandili namazı ne zaman kılınır sorusunun yanıtı gecenin ilerleyen saatlerinde saklı. Özellikle seher vakti, duaların kabulü açısından en faziletli zaman dilimi olarak kabul ediliyor.
2 Şubat 2026 için İstanbul’da akşam ezanı 18:29, yatsı ezanı 19:50’de okunacak. Ankara’da akşam 18:16, yatsı 19:36; İzmir’de ise akşam 18:43, yatsı 20:03 olarak açıklandı. Berat kandili namazı saat kaçta kılınacak sorusu da bu vakitlere göre şekilleniyor.