2 milyar liralık yatırım Manisa'da 9 noktada başladı!

Vatandaşlar çalışmaları değerlendirdi



Çalışmaların başlamış olmasından dolayı Muradiyeli vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, zorluklara katlanabileceklerini, çalışmaların da en kısa sürede bitirilmesi temennisinde bulundu.Mahalle sakinlerinden Ramazan Eser, "Mahalle sakinlerinden Ramazan Eser, "Başkanımızın bize vermiş olduğu bir söz var. Biz de sabredeceğiz. Güzel şeyler olabileceğine inanıyoruz. Muradiyeli vatandaşlar altyapı, su ve trafik sorunundan kurtulmak istiyor. Çalışmalardan heyecan duyuyoruz. Bu işin olacağına inanmıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sağ olsun, heyetini topladı, karar aldı, şükür ki çalışmalara başladılar. Mutluyuz, sevinçliyiz" dedi.



Kızını üniversitede okutmak için Muradiye’ye ev tuttuğunu ve 4 yıldır Muradiye’de yaşadığını belirten Dilek Erol, "Ben aslen Bursalıyım. Kızım üniversiteyi kazandı ve burada ev tuttuk. Kızımı okutuyorum, 4 yıldır buradayım. Altyapı sıfır. Daha önce hiçbir şey yapmamışlar, uyumuşlar. Altyapı yapılmadan refaha ulaşamayız. Çalışmalar için sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Besim Başkanımızı tanımıyorum ama sosyal medyadan takip ediyorum. Güzel çalışmalar yapıyor. Çok güzel gidiyor. Seçimlerden beri şu iki senedir çok çok memnunum" diye konuştu.



Muradiyeli olduğunu söyleyen Emine Duran ise, Muradiye’nin şu an düzgün olmadığını ancak çalışmaların tamamlanmasının ardından çok iyi olacağına inandığını söyledi.