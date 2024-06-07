2. dönem karne görüşleri! Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Başarılarını görüyoruz ve senin bu potansiyeli daha da ileri taşıyabileceğini biliyoruz. Seninle birlikte daha nice başarılara ulaşacağımıza olan inancımız tam."



"Bu dönemde gösterdiğin başarılar, senin ne kadar hızlı öğrendiğini ve ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Her daim öğrenmeye açık olman, seni bir adım öne çıkarıyor."



"Notların sadece bir yansıma, asıl önemli olan senin bu süreçte öğrendiklerin ve geliştirdiklerindir. İyi iş çıkardın, bu başarıları daha da yukarı taşıyabilirsin!"



"Her daim pozitif enerjin ve öğrenmeye olan tutkun, seni gerçekten özel kılıyor. Bu karne senin harika bir öğrenci olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tebrikler!"