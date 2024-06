2. dönem karne görüşleri! Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Zorlu anlarda bile pes etmedin, her zaman en iyisini yapmaya çalıştın. Bu karne senin başarı hikayenin bir parçası."



"Başarılarını görmek, beni seninle gurur duymaya yönlendiriyor. Çalışkanlığın ve azminle her şeyi başarabilirsin!"



"Her zaman sorular soran, meraklı ve öğrenmeye istekli bir öğrenci olman beni çok mutlu ediyor. Bu tutumunu sürdür!"



"Bu dönemdeki başarıların sadece başlangıç. Gelecekte seni çok daha büyük başarılar bekliyor!"



"Sadece notların değil, aynı zamanda arkadaşlarınla ilişkilerin ve sınıfa olan katkın da çok değerli. Tebrikler!"