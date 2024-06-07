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Gündem 2. dönem karne görüşleri! Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri
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2. dönem karne görüşleri! Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor, öğrencileri karne heyecanı sardı. Yaz tatili beklenirken öğretmenler öğrencilerinin karnelerine yazacakları motive edici, anlamlı, destekleyici öğretmen karne görüşleri araştırmasına başladı. Biz de bu ihtiyaca yönelik karne görüşleri derledik. İşte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. dönem karne görüşleri…

• 07 Haziran 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
• 07 Haziran 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
1 2. dönem karne görüşleri Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

Öğretmen karne görüş sözleri için aramalar arttı. Karne için öğretmen görüşleri yaz tatili öncesi yoğunluk kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönem notlarının yer alacağı belgelere öğretmen karne görüşleri de ekleniyor. Lise, ortaokul, ilkokul, okul öncesi öğrencileri için öretmenler karne dilek ve temennilerini yazmak için arama motorlarına yöneldi. İşte ilkokul, ortaokul ve lise için 2. dönem karne görüşleri…

2 İLKOKUL KARNE GÖRÜŞLERİ

İLKOKUL KARNE GÖRÜŞLERİ

"Harika bir dönem geçirdin! Başarılarının tadını çıkar, çünkü sen gerçekten harika bir öğrencisin!"

"Bu dönemde gösterdiğin azim ve çaba takdire değer. Başarılarının devamını dilerim!"

"Karne notların, ne kadar zorlandığını ve ne kadar çalıştığını yansıtıyor. Senin gibi çalışkan öğrencilere her zaman gurur duyuyorum!"

"Her zaman gülümseyen, pozitif enerjinle sınıfa neşe kattın. Tebrikler!"

"Başarılarını görmek gerçekten gurur verici! Bu çaba ve azimle gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum."

3 2. dönem karne görüşleri Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Zorlu anlarda bile pes etmedin, her zaman en iyisini yapmaya çalıştın. Bu karne senin başarı hikayenin bir parçası."

"Başarılarını görmek, beni seninle gurur duymaya yönlendiriyor. Çalışkanlığın ve azminle her şeyi başarabilirsin!"

"Her zaman sorular soran, meraklı ve öğrenmeye istekli bir öğrenci olman beni çok mutlu ediyor. Bu tutumunu sürdür!"

"Bu dönemdeki başarıların sadece başlangıç. Gelecekte seni çok daha büyük başarılar bekliyor!"

"Sadece notların değil, aynı zamanda arkadaşlarınla ilişkilerin ve sınıfa olan katkın da çok değerli. Tebrikler!"

4 ORTAOKUL KARNE GÖRÜŞLERİ

ORTAOKUL KARNE GÖRÜŞLERİ

"Harika bir başarı serüvenine imza attın! Bu başarıları elde etmek için gösterdiğin çaba ve azimle gurur duyuyoruz. Hep böyle devam et!"

"Karnendeki başarılar, senin ne kadar zeki ve çalışkan bir öğrenci olduğunu gösteriyor. Bu süreçte gösterdiğin çaba, seni gerçekten özel kılıyor."

"Başarılarının tadını çıkar, çünkü sen gerçekten bunları hak ediyorsun! Düzenli çalışma ve azmin meyvesini aldığın bu dönemde daha nice başarılar seni bekliyor."

5 2. dönem karne görüşleri Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Her dönem olduğu gibi bu dönemde de gösterdiğin performans harika! Sadece notlarını değil, aynı zamanda öğrenmeye olan tutkunu da takdir ediyoruz. Bravo!"

"Her zaman dediğimiz gibi, başarı sadece notlardan ibaret değil. Seninle gurur duyuyoruz çünkü sadece notlarda değil, aynı zamanda iyi bir insan olarak da öne çıkıyorsun."

"Bilgiye olan açlığın ve öğrenmeye duyduğun tutku, seni diğer öğrencilerden farklı kılıyor. Bu özelliklerinle gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaksın."

6 2. dönem karne görüşleri Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Başarılarını görüyoruz ve senin bu potansiyeli daha da ileri taşıyabileceğini biliyoruz. Seninle birlikte daha nice başarılara ulaşacağımıza olan inancımız tam."

"Bu dönemde gösterdiğin başarılar, senin ne kadar hızlı öğrendiğini ve ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Her daim öğrenmeye açık olman, seni bir adım öne çıkarıyor."

"Notların sadece bir yansıma, asıl önemli olan senin bu süreçte öğrendiklerin ve geliştirdiklerindir. İyi iş çıkardın, bu başarıları daha da yukarı taşıyabilirsin!"

"Her daim pozitif enerjin ve öğrenmeye olan tutkun, seni gerçekten özel kılıyor. Bu karne senin harika bir öğrenci olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tebrikler!"

7 LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

"Harika bir dönemi daha geride bıraktın! Bu karne, sadece başarılarını değil, aynı zamanda öğrenme sürecindeki gelişimini de yansıtıyor. Tebrik ederim!"

"Her notanın bir öğrenme fırsatı olduğunu unutma. Zorluklarla başa çıkma şeklin ve sürekli çaban, gerçek bir başarıya giden yolda önemli adımlardır."

"Başarılarını görmek, senin azminin ve çalışkanlığının bir yansıması. Bu süreçteki çabaların için teşekkür ederim ve sana gelecek dönemde daha da fazla başarılar dilerim."

8 2. dönem karne görüşleri Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Karne sadece bir anlık bir görüntüdür. Önemli olan, hatalardan ders alarak sürekli gelişmeye devam etmendir. Yolda birçok başarı seni bekliyor!"

"Her notanın ardında bir çaba ve emek var. Başarılarınla gurur duy, ancak bir sonraki dönem için daha da iyisini hedefleyerek çalışmaya devam et."

9 2. dönem karne görüşleri Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri

"Bu karne, sadece sınavlardaki performansını değil, aynı zamanda kişisel gelişimin ve karakterinle ilgili kazanımlarını da gösteriyor. Kendine olan güveninle gurur duy!"

"Başarılarının tadını çıkar, ancak hiçbir zaman hedef koymaktan vazgeçme. Gelecek dönem için daha büyük hedefler belirle ve onlara ulaşmak için azimle çalış."

"Başarılarını sadece notlarla sınırlama. Öğrendiklerin, kazandığın deneyimler ve geliştirdiğin beceriler de büyük başarılar arasında yer alıyor. Yolun açık olsun!"