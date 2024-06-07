2. dönem karne görüşleri! Lise, ortaokul ve ilkokul için karne görüşü örnekleri > Anlamlı, kısa ve öz motive edici karne görüşleri
2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor, öğrencileri karne heyecanı sardı. Yaz tatili beklenirken öğretmenler öğrencilerinin karnelerine yazacakları motive edici, anlamlı, destekleyici öğretmen karne görüşleri araştırmasına başladı. Biz de bu ihtiyaca yönelik karne görüşleri derledik. İşte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. dönem karne görüşleri…
• 07 Haziran 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
• 07 Haziran 2024 - 11:18 • Son Güncelleme: