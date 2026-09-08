2 bin dönüm alanda hasat başladı: Isparta'dan çıkıp Avrupa pazarında yer alacak, hedef 250 milyon rekolte!

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Deregümü köyünde 2002 yılında 2 bin metrekarelik alanda karanfil üretmeye başlayan üretici Mehmet Erdoğan, zamanla üretim alanını 80 bin metrekareye çıkardığını söyledi.



Son iki yılda hava sıcaklıklarının artmasının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, bu nedenle birim alandan alınan ürün miktarının azaldığını ifade etti.



Daha önce 1000 metrekarelik alandan 130-140 bin dal karanfil aldıklarını anlatan Erdoğan, son iki yılda bu miktarın 100-120 bin dala düştüğünü belirtti.



Geçen yıl dekar başına ortalama 110 bin dal üretim yaptıklarını belirten Erdoğan, bu yıl da aynı seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.