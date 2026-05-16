2 bin 500 rakımdaki doğa harikası Sohmarik Yaylası hayran bırakıyor
Sohmarik Yaylası, ilkbaharla birlikte doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.
Munzur Dağları eteklerinde, Erzincan’ın Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan yayla, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.
Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı ve ulaşımının zorluğu nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendirilen yayla, özellikle bahar aylarında rengarenk çiçekleri, erimeyen kar örtüsü ve şırıl şırıl akan dereleriyle dikkat çekiyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen yayla, kampçılar, fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor.
Binbir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip yaylada, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçisi, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri gibi birçok yabani hayvan da yaşamını sürdürüyor.
Doğaseverlere eşsiz manzaralar sunan yayla, Erzincan’ın öne çıkan doğal destinasyonları arasında gösteriliyor.
Yaylayı görüntüleyen sokak fotoğrafçısı Abdulkadir Ayan, doğa tutkunlarını Sohmarik Yaylası’nı görmeye davet etti.