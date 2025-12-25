GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem2 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu
HaberlerGündem Haberleri 2 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

2 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

25.12.2025 - 11:36Güncellenme Tarihi:

Diyarbakır'da sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, anne gözaltına alındı.

12 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

22 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

32 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.

42 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

52 aylık bebeğini 4'üncü kattan aşağı bıraktı! Annenin siniri geçmedi: Diyarbakır'ı krize soktu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.