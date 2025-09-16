2 ay sonra hamsi avı bitebilir! Trabzonlu balıkçıların erken gelen hamside endişesi var

5

"Bu sezon özellikle palamudun olmayışından dolayı hamsiyi aramak zorunda kaldıklarını kaydeden tekne çalışanlarından Yakup Keskin ise "Bu sene denizde palamut çok az, dolayısıyla hamsi de erken çıktı ancak biraz ince. Palamudun olmadığı yıllarda hamsi erken başlardı; bu sene de biraz erken başladı. Genelde Eylül sonu, Ekim başında başlardı. Bu sene denizde başka avcılık da olmadığından, başka balık bulunmadığı için ister istemez hamsiyi aramak zorunda kaldık. Geçen sene palamut boldu, bu sene ise ağlara zaman zaman torik takıldı. Zaten palamut bir sene olur, diğer sene pek olmaz. Bu nedenle bu sene neredeyse hiç yok gibi. Genelde Trabzon, Giresun ve Rize arasında avlanıyoruz. Hamsi erken başladı ama inşallah ilerleyen günlerde hava soğudukça daha da bol olur. Şu anda deniz fazla sıcak değil" diye konuştu.