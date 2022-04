1998 yılında müziği bırakan Tuğçe San neler yapıyor? Piton yılanla dans etmişti

Artık Amerika’da güzellik merkezi var



Tuğçe San, şu an 2 çocuğuyla Amerika’da yaşıyor. 50 yaşındaki sanatçı bir güzellik merkezinin de sahibi. San, “Şu an Amerika’da biraz daha enerjisi düşük bir hayatım var. Çok güzel bir köy evi yaptırdım kendime orada yaşıyoruz. Estetik üzerine bir güzellik salonum var. İş kadınıyım Amerika’da. Hayatımda spor ve dans var. Kızım üniversitede okuyor, oğlumsa lise 2’de” diyor.



Sanatçı, tatillerde Türkiye’ye geldiğini de söylüyor: “Sanat hayatımı bitirdikten sonra her yıl bazen yılda iki kere geldim. Ailem, orada yaşıyor. Orayı özlüyorum. Dağını, suyunu, yemeğini, sanat camiasındaki arkadaşlarımı, sahneyi özlüyorum. Her tadını özlüyorum.”



Sahneleri çok özlüyorum



San, “Sahneleri bıraktığınız için pişman mısınız?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Sahneyi çok özlüyorum. Zaten enerji veriyordu bana. Bambaşka bir yaşama şekliydi. Gözümde tütüyor. Dönmek için çok sabırsızım. Keşke imkan olsa. Amerika’da beni tanıyan Türk arkadaşlarımız oluyor. Hafızalardan silinmemek, en çok gurur duyduğum şeylerden biri. Çok farklı ve güzel şeyler yaptık. Zamansızdı müziğimiz. Şu anki müziğin bile alt yapılarında biz varız. Çok ileri şeyleri gördüm, imaj konusunda da...”