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UEFA Avrupa Ligi1990'a geri döndük! Türkiye'nin tek umudu Galatasaray!
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri 1990'a geri döndük! Türkiye'nin tek umudu Galatasaray!
• 26 Şubat 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:

1990'a geri döndük! Türkiye'nin tek umudu Galatasaray!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde '0' çekmesi, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenmesi ve diğer takımlarımızın Avrupa'ya erken veda etmesi tüm gözleri Galatasaray'a çevirdi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeri ve toplanan puanlar...

• 26 Şubat 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
11990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenmesi Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini de çok olumsuz şekilde etkiledi. Türkiye 16. basamaktan 19.'luğa gerilerken, sezonu ilk 15 içinde tamamlama şansımız fazlasıyla azaldı...

21990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray

Şu anda 26.900 puana sahip olan Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor. Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

31990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray

Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türkiye eğer sezonu şu anda bulunduğu yerde veya daha altta tamamlarsa son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış olacağız. Son olarak 1990- 91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamadı.

41990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray

Türk futbolu içinde bulunduğu kötü tabloyu biraz olsun tersine çevirmek için tüm umudunu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlamış durumda. Galatasaray'ın Barcelona'yı elemesi durumunda Türkiye'nin ilk 15 şansı devam edecek.

51990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray

21- NORVEÇ: 26.000

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131990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
141990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
151990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
161990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
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221990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
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241990a geri döndük Türkiyenin tek umudu Galatasaray
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