1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu? And Dağları nerede?

60 gün boyunca bir şekilde hayatta kalan ekip, artık yardımın gelmeyeceğini anlayınca dağları aşmaya karar verdi. 61. gün yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getiren iki kişi 12 Aralık’ta tırmanmaya başladı. Yürüyüşlerinin dokuzuncu gününde ise artık kardan kurtulmuş ve bir köye ulaşmayı başarmışlardı. Hemen yardım istediler. Böylelikle tam 72 gün sonra hayatta kalan herkes kaza alanından kurtulmuştu.



And Dağları, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador sınırları içinde yer alan Kuzey Andlar, Peru, Şili ve Bolivya sınırları içinde yer alan Orta Andlar, Şili ve Arjantin sınırları içinde yer alan Güney Andlar olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşur. And dağlarının yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir.