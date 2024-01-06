1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu? And Dağları nerede?
And Dağları kazası olarak tarihe geçen Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçuşu Kar Kardeşliği adıyla Netfilix’te film olarak yayınlanma başlandı. 16 kişinin kurtulduğu kazada, sağ kalanlar ölen arkadaşlarını yiyerek hayatta kalmayı başarmış, hikaye uzun süre gündemde kalmıştı. Film ile birlikte 1972 Uruguay uçak kazası yeniden gündem oldu. Peki, Uruguay uçak kazası nasıl oldu, And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede?
• 06 Ocak 2024 - 14:54 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 14:54 • Son Güncelleme: