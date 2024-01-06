Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu? And Dağları nerede?
HaberlerGündem Haberleri 1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu? And Dağları nerede?
ABONE OL

1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu? And Dağları nerede?

And Dağları kazası olarak tarihe geçen Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçuşu Kar Kardeşliği adıyla Netfilix’te film olarak yayınlanma başlandı. 16 kişinin kurtulduğu kazada, sağ kalanlar ölen arkadaşlarını yiyerek hayatta kalmayı başarmış, hikaye uzun süre gündemde kalmıştı. Film ile birlikte 1972 Uruguay uçak kazası yeniden gündem oldu. Peki, Uruguay uçak kazası nasıl oldu, And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede?

• 06 Ocak 2024 - 14:54 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 14:54 • Son Güncelleme:
11972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu And Dağları nerede

13 Ekim 1972 yılında Uruguay'ın Old Christians isimli rugby takımı, Şili’nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıktı. Rugby takımını taşıyan uçak And Dağları üzerindeyken, büyük bir türbülans yaşamış, ardından önce sağ sonra sol motoru kaybederek yere çakıldı. Bu hikaye Kar Kardeşliği olarak izleyicinin beğenisine sunuldu. En çok izlenen yapım arasına giren filmin gerçek hikayesi merak konusu oldu. Peki, 1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu?

21972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu

1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu?

Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, 13 Ekim 1972'de feci bir kaza yapmıştı. Hayatta kalanlar, ölen arkadaşlarının cesetlerini yiyerek nasıl hayatta kaldıklarını anlattı. Zorlu şartlarda, birbirlerine destek olmak zorunda kaldıklarını belirten kazazedeler, yamyamlığa başvurmaktan pişman olmadıklarını ifade etmişti.

372 Günün Ardından Kurtuluş

"72 Günün Ardından Kurtuluş"

Yaklaşık 72 gün boyunca dağda mahsur kalan kazazedelerden Canessa ve Parrado, çığ düşmesi sonucu ölen arkadaşlarının cesetlerini kullanarak dağdan inmeye karar verdiler. Ancak çetin şartlar altında hayatta kalmak için yapılan bu fedakarlık, hayatta kalmalarını sağladı. Şilili bir çobanın yardımıyla kurtulan kazazedeler, felaketin ardından yamyamlığa başvurarak hayatta kalmışlardı.

4And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim

And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim?

Havacılık tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen uçak kazasında, 45 yolcudan on ikisi kaza esnasında ya da hemen sonra, beşi ertesi sabah ve biri de yaralarına yenik düşerek sekizinci gün öldü.

51972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu And Dağları nerede

Geriye kalan 27 kişiden ise sekizi 16'ncı gün sonunda meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Tam 60 gün geride kaldığında ise açlık ve soğuk nedeniyle 3 kişi daha hayata gözlerini yumdu.

Arama kurtarma ekipleri bir türlü gelmiyordu. Beyaz olan uçak, karın içinde kaldığından gökyüzünden görülemiyordu. Geride kalanlar çaresizce arkadaşlarının cesetlerini yemek zorunda kaldı...

61972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu And Dağları nerede

60 gün boyunca bir şekilde hayatta kalan ekip, artık yardımın gelmeyeceğini anlayınca dağları aşmaya karar verdi. 61. gün yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getiren iki kişi 12 Aralık’ta tırmanmaya başladı. Yürüyüşlerinin dokuzuncu gününde ise artık kardan kurtulmuş ve bir köye ulaşmayı başarmışlardı. Hemen yardım istediler. Böylelikle tam 72 gün sonra hayatta kalan herkes kaza alanından kurtulmuştu.

And Dağları, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador sınırları içinde yer alan Kuzey Andlar, Peru, Şili ve Bolivya sınırları içinde yer alan Orta Andlar, Şili ve Arjantin sınırları içinde yer alan Güney Andlar olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşur. And dağlarının yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir.