1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu? And Dağları nerede?

13 Ekim 1972 yılında Uruguay'ın Old Christians isimli rugby takımı, Şili’nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıktı. Rugby takımını taşıyan uçak And Dağları üzerindeyken, büyük bir türbülans yaşamış, ardından önce sağ sonra sol motoru kaybederek yere çakıldı. Bu hikaye Kar Kardeşliği olarak izleyicinin beğenisine sunuldu. En çok izlenen yapım arasına giren filmin gerçek hikayesi merak konusu oldu. Peki, 1972 Uruguay uçak kazası nedir, nasıl oldu? And Dağları uçak kazasında kurtulanlar kim, And Dağları nerede, Uruguay uçak kazası neden oldu?