175 yıldır tek bir çivi çakılmadan duruyor! Görenler gözlerine inanamıyor: Bunca zamandır babadan oğula korunarak ayakta kaldı!
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı saklı cennet Camili (Macahel) Havzası’nın en kıymetli hazinelerinden biri olan tarihi İremit Camisi, tam 175 yıldır ilk günkü heybetiyle ayakta duruyor. Gürcistan sınırına sadece 3 kilometre mesafede, Maral köyünde yer alan bu nadide Osmanlı eseri, çivi kullanılmadan yığma ahşap tekniğiyle inşa edilen mimarisi ve göz kamaştıran rengârenk kök boya süslemeleriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta büyüleyen bir zaman tüneline sokuyor.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı, Gürcistan sınırındaki Camili (Macahel) Havzası'nda yer alan tarihi İremit Camisi, yaklaşık 175 yıldır köy halkının sahip çıkmasıyla ayakta kalırken, ahşap mimarisi ve özgün süslemeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.
GÜRCİSTAN SINIRINA 3 KM MESAFEDE
Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Maral köyü'nde bulunan İremit Camisi, Osmanlı döneminde 1851 yılında inşa edildi.
Büyük bölümü ahşaptan yapılan tarihi yapı, minberi, kapıları ve iç mekânında yer alan kök boya ile işlenmiş renkli motifleriyle dikkat çekiyor.
Gürcistan sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan cami, yalnızca tarihi ve mimari özellikleriyle değil, köy halkının yıllardır sürdürdüğü koruma anlayışıyla da öne çıkıyor.
Köylüler tarafından babadan oğula aktarılan bir emanet olarak görülen cami, düzenli bakım ve onarımlarla özgün dokusunu koruyarak günümüze ulaştı.
TARİHİ CAMİ HAVZAYA GELEN TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI
Doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle tanınan Camili Havzası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de tarihi camiye yoğun ilgi gösteriyor. Bölgeyi gezen ziyaretçiler, doğanın ortasında yükselen tarihi yapının atmosferinden etkilendiklerini ifade ediyor.
Tarihi camiyi ziyaret eden Kemalettin Acar, Maçahel Vadisi'ni gezmek amacıyla bölgeye geldiklerini belirterek, "Bizler Maçahel Vadisi köylerini gezmek amacıyla turistik bir seyahat için buralara geldik. Gezi sırasında İremit Köyü Camisi'nin güzelliğinden ve otantik yapısından bahsettiler. Eski dönemlerden kalma ahşap bir cami olduğunu öğrendik. Gelip yerinde gördük, arkadaşlarımız da bize detaylı bilgiler verdi. Gerçekten çok etkilendik" dedi.
CAMİNİN TARİHİ DOKUSU GÖRENLERİ ETKİLİYOR
Fatma Açar ise caminin tarihi dokusunun kendisini etkilediğini belirterek, "Borçka Maral köyünde bulunan İremit Camisi günümüze kadar korunarak ulaşmış çok özel bir eser. Doğanın içinde huzur veren harika bir atmosfere sahip. Caminin eski dokusunu hâlâ koruyor olması ayrıca büyük bir değer" diye konuştu.
Artvin ve Borçka'dan memnun kaldıklarını dile getiren Erkan Kırat da, "Bu tarihi mirası ayakta tutan ve yaşatan herkese teşekkür ederiz. Hem tarihi hem de doğasıyla görülmeye değer bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyor, tüm doğa ve tarih severleri İremit Camisi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı kapsamında biyosfer rezerv alanı ilan edilen Camili Havzası'nın önemli kültürel değerlerinden biri olan İremit Camisi, asırlık ahşap mimarisi ve köylülerin sahip çıktığı miras kimliğiyle bölgenin simge yapıları arasında yer alıyor.