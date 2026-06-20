175 yıldır tek bir çivi çakılmadan duruyor! Görenler gözlerine inanamıyor: Bunca zamandır babadan oğula korunarak ayakta kaldı!

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Artvin ve Borçka'dan memnun kaldıklarını dile getiren Erkan Kırat da, "Bu tarihi mirası ayakta tutan ve yaşatan herkese teşekkür ederiz. Hem tarihi hem de doğasıyla görülmeye değer bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyor, tüm doğa ve tarih severleri İremit Camisi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.