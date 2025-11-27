15 yıl sonra memleketine dönüp şirket kurdu! KOSGEB desteğiyle başladı, şimdi ürünlerine talep yağıyor!

6

Kahya, büyük hacimli üretim yapmadıklarını, ürettikleri kozmetik ürünlerini kısa sürede en tüketiciye buluşturduklarını belirtti. Kozmetik ürünlerinde üzüm çekirdeğini çok yoğun bir şekilde kullandıklarını ifade eden Kahya, şunları kaydetti: "Kozmetik sektöründe artık soğuk sıkım ayçiçeği yağı kullanımı çok arttı. Bunu da Marmara Bölgesi'ndeki üreticilerden tedarik ediyoruz. Bal ve propolis sabunumuzu burada üretilen meşe balı ve meşe propolisi kullanarak yapıyoruz. Aynısefa yağı çok popüler. Köydeki bütün yakınlarım bunu bahçelerine süs bitkisi olarak ekiyorlar. Bunu da birçok kozmetik ürünlerimizde kullanıyoruz. Longoz Ormanları civarından uygun mevsimde kantaron topluyorum. Ölmez otunun da aynı şekilde de yağını kullanıyorum. Kısacası bizim bölgemizde yetiştirilen ürünlerle üretim yapmaya çalışıyorum."