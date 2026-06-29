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Gündem15 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara
HaberlerGündem Haberleri 15 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

15 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

29.06.2026 - 08:29Güncellenme Tarihi:

Yaklaşık 15 köyün arasından kıvrılarak geçen Arpaçay Menderesleri, drone ile görüntülendi. Doğanın eşsiz desenlerini gözler önüne seren görüntüler kartpostalları aratmadı.

115 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

Kars'ın Arpaçay ilçesinden doğarak yaklaşık 15 köyün arasından adeta yılan gibi kıvrılarak geçen Arpaçay Menderesleri, yaz mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

215 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

Dron ile havadan görüntülenen menderesler, yeşilin her tonunu yansıtan doğası ve oluşturduğu eşsiz manzarayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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315 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

Arpaçay ilçesinden başlayarak geniş ovalar arasında kıvrıla kıvrıla ilerleyen menderesler, geçtiği köylere hayat verirken, bölgeye de ayrı bir doğal zenginlik katıyor.

415 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

Yaklaşık 15 köyün içinden geçen su yolu, önce Arpaçay Barajı'na ulaşıyor, ardından Aras Nehri ile birleşerek Ermenistan sınırını takip ediyor. Aras Nehri'nin uzun yolculuğu ise Azerbaycan üzerinden devam ederek Hazar Denizi'nde son buluyor.

515 köyün arasında kıvrılıp sınıra akıyor: Kars'ın saklı cennetinden büyüleyen manzara

Yaz aylarında debisi ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken Arpaçay Menderesleri, özellikle havadan bakıldığında oluşturduğu doğal desenlerle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, mendereslerin yemyeşil tarım arazileri arasında oluşturduğu kıvrımlar adeta doğanın çizdiği bir tabloyu andırıyor.