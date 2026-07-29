13 yaşında başladı, 28 yıl sonra tezgah başına geçti, bakanlık tescilli kültür mirasçısı oldu! Unutulmaya yüz tutan sanatı yaşatmaya çalışıyor

8

Bu nedenle çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. İnsanlar çocuklarını bu tür mesleklere yönlendirmiyor. Aslında sadece ahşap oymacılığı değil, diğer geleneksel sanatlarda da aynı sorun yaşanıyor. Benim en büyük isteğim insanların sanata ilgi duyması. Sadece ahşap oymacılığına değil, bütün geleneksel sanatlara ilgi gösterilmesini, özellikle gençlerin en az bir sanat dalıyla uğraşmasını istiyorum. Çünkü sanatsız bir hayatın eksik kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.