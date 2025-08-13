GAZETE VATAN ANA SAYFA
12 yaşında Yozgat'ta hayvan bakarken isim vermeye başladı!

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan 12 yaşındaki Alperen Atıl, yaz tatillerini ve boş zamanlarını hayvanlarla uğraşarak geçiriyor.

Sabahın erken saatlerinden gün bitene kadar hayvanlarıyla ilgilenen Alperen, baktığı ineklere de huyuna ve üzerindeki desenlere göre isim veriyor.

12 yaşındaki Alperen Atıl, yaz tatillerinde ve boş zamanlarında ailesinin beslediği ineklerle ilgilenerek, onlara yardım ediyor. Alperen, inekleri huylarına, görünüşlerine ve hareketlerine göre isimlendiriyor.

Her bir ineğin farklı bir karaktere ve kendine özgü isme sahip olduğunu belirten Alperen, "Gulyabani, Yıldızlı, Benekli, Huysuz gibi buna benzer isimler vardır. Buradaki ineğe ‘Sarıkız’ diyoruz. Böyle dememizin sebebi en arkadan gelir, ne varlığı belli olur ne de yokluğu. Sakin ve çok akıllı bir hayvandır. Diğer ineğimizin adı ‘Huysuz’dur."

"10 ineğe bedeldir. Sürüden ayrı yayılır. Sürüyü ayrı, Huysuz’u ayrı güderiz. Gulyabani isimli ineğin huyu ise Huysuz ile aynıdır. Hayvanların içinde durmaz, çok yaramaz. ‘Yıldızlı’ ismini verdiğimiz ineğimiz var. Sebebi ineğin üstünde ay ve yıldız deseni var. "

"‘Benekli’ olanın ise beyaz tüyleri üstünde kırmızı kırmızı yuvarlak benekleri var. ‘Manken’ adındaki ineğimizin boyu uzun ve yakışıklı. Anadolu’da kasabalarda hayvancılık yapan arkadaşlar hayvanların huyuna göre, davranışına göre, üstündeki desene göre isim veriyordur. İsimler de hayvanlara çok yakışıyor. Ben de otlattığım hayvanlara isim koydum. Hayvanları bu şekilde ismiyle anmak benim çok hoşuma gidiyor" dedi.

Alperen'in bu yaklaşımı hem ailesi hem de çevredekiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Küçük yaşta hayvancılıkla uğraşan Alperen’in hayvan sevgisi takdir topluyor.