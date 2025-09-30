GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem12 yaşında üvey babasını katletti! Kayseri'de büyüyen tartışma kanla bitti
HaberlerGündem Haberleri 12 yaşında üvey babasını katletti! Kayseri'de büyüyen tartışma kanla bitti

12 yaşında üvey babasını katletti! Kayseri'de büyüyen tartışma kanla bitti

30.09.2025 - 07:51Güncellenme Tarihi:

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

112 yaşında üvey babasını katletti! Kayseri'de büyüyen tartışma kanla bitti

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

212 yaşında üvey babasını katletti! Kayseri'de büyüyen tartışma kanla bitti

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

312 yaşında üvey babasını katletti! Kayseri'de büyüyen tartışma kanla bitti

Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.