12 Haziran'da okullar tatil mi? 12 Haziran neden okullar tatil edildi? Resmi açıklama geldi
12 Haziran okullar tatil mi? Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından 12 Haziran'da okulların tatil olup olmadığını araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Haziran ayının ikinci haftasına denk gelen cuma günü için kararı açıkladı. 12 Haziran'da okullar tatil mi? 12 Haziran neden okullar tatil edildi? Resmi açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde önemli bir düzenleme yaparak öğrencilerin ve öğretmenlerin gözünü Haziran ayına çevirdi. 12 Haziran'da okullar tatil mi? 12 Haziran neden okullar tatil edildi? Resmi açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" hazırlıkları nedeniyle bu karar alındı.
Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda; sıraların düzenlenmesi, optik formların hazırlanması ve gerekli tüm fiziki ile teknik kontrollerin eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil ilan edildi.
Öğrenciler İçin ders Yok: 12 Haziran Cuma günü tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek. Öğretmenler İdari İzinli: MEB'in açıklamasına göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran gününde öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Sınav Stresine Mola: Tatil kararı, aynı zamanda LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınav öncesindeki son cuma gününü dinlenerek ve stres atmış şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.