12 Haziran'da okullar tatil mi? 12 Haziran neden okullar tatil edildi? Resmi açıklama geldi

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Öğrenciler İçin ders Yok: 12 Haziran Cuma günü tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek. Öğretmenler İdari İzinli: MEB'in açıklamasına göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran gününde öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Sınav Stresine Mola: Tatil kararı, aynı zamanda LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınav öncesindeki son cuma gününü dinlenerek ve stres atmış şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.