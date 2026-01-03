12 ay boyunca talep yağıyor! Babasından öğrendi, satarak araba alacak
Kilis'in tescilli lezzeti gerebiç, genç ustaların elinde geleceğe taşınıyor. Mesleği babasından devralan 6 yıllık usta Ahmet Can Yeşilbahçeci, fıstıklı ve cevizli gerebiçlere olan yoğun ilgiden memnun. "Hedefim gerebiç satarak araba almak" diyen genç ustanın azmi takdir topluyor.
Kilis'in yöresel kurabiyesi gerebiç, kendine özgü lezzetiyle yılın her mevsimi yoğun talep görüyor.Kilis'e özgü lezzetlerden biri olan gerebiç, özellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilse de artan talep sayesinde 12 ay boyunca satışa sunuluyor. Yaklaşık 40 yıldır gerebiç ustalığı yapan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, kuşaktan kuşağa devam ettiğini söyledi.
Mesleğini severek yaptığını ifade eden Yeşilbahçeci, "Bu mesleği babamdan öğrendim, ustam babamdı. Şimdi de oğlum yetişiyor. Mesleğimiz kuşaktan kuşağa devam ediyor. Gerebiç irmik, un ve zeytinyağının karışımıyla yapılıyor. Kilis'in halis zeytinyağı kullanılıyor. İçerisindeki boz fıstık, gerebiçe asıl tadını veriyor. Altın sarısı rengi de bu emeğin ve sevginin karşılığıdır. Gerebiç, Kilis'e özgü bir kurabiyedir. Ürdün'den bu tarafa gelmiş bir lezzet olup, Mersin'de ‘kerebiç' olarak bilinen ürünle hiçbir alakası yoktur" dedi.
6 yıldır gerebiç üretimi yaptığını, mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Ahmet Can Yeşilbahçeci "Meslek çok zevkli. İnşallah kuşaktan kuşağa devam edecek. Gerebiçlerimiz yıl boyunca üretiliyor. Fıstıklı ve cevizli olmak üzere her çeşidi mevcut. Talep oldukça fazla. Hedefim gerebiç satarak araba almak. Ustalık olduktan sonra hiçbir iş zor değildir" şeklinde konuştu.
Müşterilerden Mehmet Demir de gerebiçin tadının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Tadı enfes, on numara. Herkese tavsiye ederim, gerçekten çok lezzetli" diye konuştu.