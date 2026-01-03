12 ay boyunca talep yağıyor! Babasından öğrendi, satarak araba alacak

2

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Yeşilbahçeci, "Bu mesleği babamdan öğrendim, ustam babamdı. Şimdi de oğlum yetişiyor. Mesleğimiz kuşaktan kuşağa devam ediyor. Gerebiç irmik, un ve zeytinyağının karışımıyla yapılıyor. Kilis'in halis zeytinyağı kullanılıyor. İçerisindeki boz fıstık, gerebiçe asıl tadını veriyor. Altın sarısı rengi de bu emeğin ve sevginin karşılığıdır. Gerebiç, Kilis'e özgü bir kurabiyedir. Ürdün'den bu tarafa gelmiş bir lezzet olup, Mersin'de ‘kerebiç' olarak bilinen ürünle hiçbir alakası yoktur" dedi.