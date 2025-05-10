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Gündem100 TL'lik ürünü bu sene bedava verecek! Hollanda'dan Adana'ya gelince işler değişti, talep patladı
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100 TL'lik ürünü bu sene bedava verecek! Hollanda'dan Adana'ya gelince işler değişti, talep patladı

Adana'da tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Gece gündüz hasat yapıyorlar. Hollanda'dan ithal edilen ürünler nedeniyle fiyatlar düştü. Çiftçiler 'bu sene bedava vereceğiz' diyerek vatandaşa müjdeyi verdi.

İHA
• 10 Mayıs 2025 - 07:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Mayıs 2025 - 07:39 • Son Güncelleme:
1100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

11 Mayıs Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışırken gül üreticilerinde de hasat mesaisi sürüyor.

2100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

3100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 5 liradan alıcı buluyor. Dönüme ortalama 6-7 bin gül alan üreticiler, verimden oldukça memnun.

4100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller bahane edilerek üreticilerde fiyatların düşük seyrettiği ifade edildi. Bahçelerde 5 liradan satılan güllerin, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ise ortalama 100 liradan vatandaşlara satıldığı belertildi.

5100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Ayrıca internetten çiçek satışının yapıldığı önemli bir internet sitesinde ise 11 kırmızı gülün normalde 999 liraya, ancak Anneler Günü'ne özel yüzde 20 indirim ile 799 liradan satılması dikkat çekti.

6100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, bu sene gülleri kendilerinin annelere hediye edeceğini anlatarak, "Biz bu sene hasat etmeyeceğiz ve gülleri Anneler Günü'nde annelere hediye edeceğiz.

7100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle bizim fiyatlar düştü. Bu sene o nedenle gülleri annelere hediye edeceğiz.

8100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Şu anda fiyatlar dalında 5 lira. Geçen sene de bu fiyat 5 liraydı ama bu sene maliyetler çok yüksek. Maliyetleri kurtarmıyor" dedi.

9100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Üretici Ersen Okur ise, "Dönüme şu anda 500-600 demet yani 6-7 bin adet gül alıyoruz. Ancak ithal gül nedeniyle fiyatlar çok düşük. Şu anda dalında gül 5 lira.

10100 TLlik ürünü bu sene bedava verecek Hollandadan Adanaya gelince işler değişti, talep patladı

Bizler üretici olarak devletimiz nasıl karpuz ve muzda ithalin önüne geçtiyse gülde de ithalin önüne geçmesini istiyoruz. Gülcüler şu anda dışarıda 100 liradan satıyor" ifadelerini kullandı.