1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü bankalar çalışıyor mu? EFT, Havale, ATM ve şubeler açık mı?
1 Ocak günü bankalar açık mı? Resmî tatilde EFT, havale ve FAST işlemleri nasıl çalışıyor? 1 Ocak’ta EFT işlemleri ilk iş gününde hesaba geçerken, FAST ve havale işlemleri ise dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 1 Ocak’ta bankacılık işlemleri için hangi alternatif kanallar kullanılabilir? İşte tüm detaylar…
1 Ocak günü bankalar açık mı? Resmî tatilde bankalarda işlem yapılabilir mi? 1 Ocak'ta banka şubeleri kapalı olurken, vatandaşlar para transferlerinin durumunu merak ediyor. 1 Ocak günü EFT işlemleri beklemeye alınırken, FAST ve aynı banka içi havale işlemleri mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Yeni yılın ilk gününde bankacılık işlemleri için ATM, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri nasıl çalışıyor? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde…
1 Ocak Perşembe günü bankalar ve noterler hizmet vermeyecek.
1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir.
1 Ocak Perşembe günü ATM'lerden işlem yapılabileceği gibi EFT ve Havale de yapılabilir. Ancak bankaları şubeleri tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.