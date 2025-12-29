1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü bankalar çalışıyor mu? EFT, Havale, ATM ve şubeler açık mı?

1

1 Ocak günü bankalar açık mı? Resmî tatilde bankalarda işlem yapılabilir mi? 1 Ocak'ta banka şubeleri kapalı olurken, vatandaşlar para transferlerinin durumunu merak ediyor. 1 Ocak günü EFT işlemleri beklemeye alınırken, FAST ve aynı banka içi havale işlemleri mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Yeni yılın ilk gününde bankacılık işlemleri için ATM, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri nasıl çalışıyor? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde…