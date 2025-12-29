1 Ocak 2026 üniversiteler tatil mi? Devlet ve vakıf üniversitelerinde ders var mı?

4

Yılbaşı gecesinin bir önceki günü olan 31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değil. Bu tarihte üniversitelerde eğitim-öğretim normal saatlerinde devam eder. Öğleden sonra "yarım gün" tatil uygulaması yasal olarak bulunmamaktadır. Ancak bazı üniversiteler senato kararıyla ders saatlerinde esneklik yapabilir.