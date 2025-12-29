1 Ocak 2026 üniversiteler tatil mi? Devlet ve vakıf üniversitelerinde ders var mı?
Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca üniversite öğrencisi "1 Ocak’ta ders var mı?" ve "Üniversiteler tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak'ın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil statüsü, akademik takvimleri doğrudan etkiliyor. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü üniversitelerdeki son durum...
1 Ocak 2026 Perşembe günü üniversiteler tatil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince, her yılın ilk günü olan 1 Ocak "Yılbaşı" nedeniyle resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Bu kapsamda; Türkiye genelindeki tüm devlet üniversiteleri ve vakıf (özel) üniversiteleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 1 Ocak günü fakültelerde ders yapılmayacak, sınav takvimleri bu güne planlanmayacak.
Yılbaşı gecesinin bir önceki günü olan 31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değil. Bu tarihte üniversitelerde eğitim-öğretim normal saatlerinde devam eder. Öğleden sonra "yarım gün" tatil uygulaması yasal olarak bulunmamaktadır. Ancak bazı üniversiteler senato kararıyla ders saatlerinde esneklik yapabilir.