1 Ocak 2026 okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve özel okullarda yılbaşı günü ders var mı?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile yılbaşı tatili 1 gün olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.