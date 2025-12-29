1 Ocak 2026 okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve özel okullarda yılbaşı günü ders var mı?
2025’ün son günleri ve 2026’nın ilk günlerine yaklaşırken 1 Ocak 2026 okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve özel okullarda yılbaşı günü ders var mı? merak ediliyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığını ve yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunun cevabını arıyor. Yılbaşı ne zaman, yılbaşı tatili kaç gün olacak?
31 Aralık okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili kaç gün? milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile öğrenci velilerinin en önemli gündem maddesi oldu.
31 Aralık 2025, Çarşamba günü okullar ve üniversiteler için tatil olmayacak. Eğitim kurumlarında normal ders saatleri devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2026'da geçerli olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için 31 Aralık günü okul ve üniversiteye gitmek zorunlu olacak.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile yılbaşı tatili 1 gün olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2026 resmi tatili olacak. Dolayısı ile okullarda yılbaşı tatili 1 gün olacak.