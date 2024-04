"Bugün, işçilerin başarılarını ve topluma yaptıkları katkıları kutluyoruz. Mutlu İşçi Bayramı!"



"İşçi Sınıfımızın ve her dilden, her renkten, her inançtan Dünya işçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!"