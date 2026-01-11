1 kilosu 11 bin 118 Euro! Ilgaz balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

2





Bir kilo Ilgaz balının, 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini söyleyen Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal, "Hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de Çankırı'mızın tanıtımına katkı sunmak ve Ilgaz balını markalaştırmak üzere bu yıl düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Bu müzayede 29 Eylül tarihinde gerçekleşti. Bir kilo Ilgaz balı, 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak kayıtlara geçti" dedi.