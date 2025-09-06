1.800 rakımda özel yapılıyor! 50 taneyle başladı, üretim 220 tona çıktı: Birçok il sıraya girdi

3

Pala, destekle ilk olarak 50 kovan aldığını, ardından ilaç desteği de verildiğini belirterek, "Şu anda toplam 150 kovanım var. Bal üretimim de arttı. İlk yıllarda 70-80 kovanla yaklaşık 800 kilogram bal alıyorduk. Şimdi 1,5 tona kadar çıkabiliyoruz. Arılarımı bölgelere göre dağıttım. Merkez Deresakarı köyü ve Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde üretim yapıyorum. Ballarımızı Bilecik, Eskişehir ve Bursa gibi illere gönderiyoruz. Propolis ve polen talepleri de alıyoruz." dedi.