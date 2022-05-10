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    EkonomiYapıkredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, yoğunluk nedeniyle erişim problemi nedir?
    HaberlerEkonomi Haberleri Yapıkredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, yoğunluk nedeniyle erişim problemi nedir?
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    Yapıkredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, yoğunluk nedeniyle erişim problemi nedir?

    Yapıkredi mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Yapı Kredi müşterileri mobil uygulamaya girişlerde erişim problemi yaşıyor. İnternet Bankacılığı ve mobil uygulamada sorun yaşayan kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi mobil erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    10.05.2022 - 11:57 |
    Yapıkredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, yoğunluk nedeniyle erişim problemi nedir?

    Yapı Kredi mobilde erişim sorunu yaşanıyor. Yapı Kredi'nin mobil ve internet bankacılığını kullananlar yaşadıkları sorun nedeniyle banka hesaplarına ulaşamıyor. Banka hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar sorunun ne zaman çözümleneceğini ve neden olduğunu araştırıyor. Peki, Yapı Kredi mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Yapı Kredi mobil erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    YAPI KREDİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    Kullanıcılar mobil uygulamada ve online bankacılıkta "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” uyarısıyla karşılaşıyor. Uygulama kullanıcıları mobilde problem yaşarken masaüstünden internet sitesine girildiğinde de yavaşlama ve hata söz konusu oluyor.

    Yapıkredi problemle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Yapıkredi mobil çöktü mü Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, yoğunluk nedeniyle erişim problemi nedir

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