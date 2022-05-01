Emekliye ve memura büyük zam Oran verildi tek tek hesaplandı! 3 bin 500 lira...

Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar da enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre yaptığımız hesap ile 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak.

Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

EN DÜŞÜK AYLIK KAÇ TL

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.

En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.

Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor.

Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Dul yetim maaşlarında ise hisse oranında maaş verildiği için tamamlama da buna göre yapılıyor.

Yani taban maaş 4000 lira ise yüzde 50 oranında ölüm maaşı alan bir eş için tamamlanacak rakam 2.000 TL olarak belirleniyor.

MEMURLARA EK ARTIŞ

Memurlar ve memur emeklilerine ek zam ise Ocak ayında toplu sözleşme oranının artırılması şeklinde uygulanmıştı. Yüzde 5 olan artış yüzde 7.5'a çıkartılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül gündeme gelebilir. Ayrıca seyyanen zam formülü de masada duruyor.

Memurlara yapılan artışlardan memur emeklileri de benzer şekilde yararlanıyor. Çalışma Bakanı Bilgin enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmaları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın bunları kapsamlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:

İŞTE 15 MEMUR GRUBUNUN MESLEK MESLEK HESAPLANAN MAAŞLARI (YÜZDE 36,62)

OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 lira - 28608 lira - 29141 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 lira - 15005 lira - 15285 lira

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 lira - 9193 lira - 9364 lira

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 lira - 11626 lira - 11842 lira

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 lira - 26167 lira - 26655 lira

BAŞKOMİSER 3/1 11162 lira - 14970 lira - 15250 lira

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 lira - 13018 lira - 13260 lira

UZ. DOKTOR 1/4 13.312 lira - 17854 lira - 18187 lira

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 lira - 11200 lira - 11409 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 lira - 14497 lira - 14767 lira

VAİZ 1/4 - 9.003 lira - 12075 lira - 12300 lira

AVUKAT 1/4 - 10934 lira - 14665 lira - 14938 lira

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.