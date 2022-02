Terazi burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Dengeli karakter özellikleri ile ön plana çıkan terazi burcu kadınlarının eşitlik ve adalet duyguları çok gelişmiştir. Her konuda objektif olmaya çalışan terazi burcu kadınları herkes için en iyisini yapmak adına ellerinden geleni yapmak için her zaman çaba gösterirler. Ancak genel olarak bu burcun kadınları pasiftir. Şiddet ortamlarından hiç hoşlanmazlar. Her durumda barıştan yana olan yapıları sayesinde; denge ve uyumu ararlar.

TERAZİ BURCU KADINININ ANLAŞTIĞI BURÇLAR

- İkizler burcu

- Aslan burcu

- Kova burcu

Sosyalleşmeyi çok sevdiğinden dolayı terazi burcu kadınları, kendi gibi enerjik, girişken ve hareketli olan ikizler burcuyla çok iyi anlaşır. Terazi burcu kadınları aktif olması adına zorlanmaz ise asosyal bir yaşam sürmeye başlar ve bu durum onların psikolojini bozar. Bu sebeple her zaman hayatlarında bir ikizler burcuna ihtiyaçları vardır.

Çoğu zaman pasif olan terazi burcu kadınları karar almakta da güçlük çekerler. Bu nedenle aslan burcunun sağlam ve kararlı adımları terazi burcu kadınlarına iyi gelir. Hayatlarında aslan burcu özelliklerini taşıyan bir kişinin olması terazi kadınlarını karar almak zorunda bırakmaz ve dolayısıyla rahat bir yaşam sürerler. Çünkü aslan burcu kişiler terazi adına da kararlar almaktan büyük zevk duyarlar.

Tıpkı terazi kadınında olduğu gibi kova burcu için de eşitlik ve adalet unsurları çok önemlidir. Özgürlüğüne düşkün olan ve etrafına karşı fazlasıyla duyarlı olan kova burçları terazi kadınlarıyla mükemmel uyum yakalar. Çünkü bu iki burç da aynı dili konuşur.

TERAZİ BURCU KADINININ ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

- Akrep burcu

- Başak burcu

Çevreleri çok geniş olan ve oldukça sosyal olan terazi burçlarını; her şeye her zaman şüphe ile yaklaşan ve kimseye güvenemeyen akrep burçları çok yorar. Bu sebeple akrep burçlarıyla terazi burcu kadınları anlaşamaz.

Sosyal yaşamı seven ve çevresi geniş hayattan keyif almayı bilen terazi kadınları, iş kolik ve çalışmaya düşkün başak burçlarıyla da pek iyi anlaşamazlar. Çünkü teraziler tembellik ve hazıra konmayı sever, bu durum ise başak burçlarının pek hoşuna gitmez ve birbirleri ile sürekli bir çatışmaya sebep olur.

TERAZİ BURCU KADINI NASIL ERKEKLERDEN HOŞLANIR?

Terazi burcu kadınının ilgisini çekmek erkekler her zaman saygılı olmalıdır. Oturup kalkmasını bilen, bulunduğu ve girdiği ortamlara uyum sağlayan erkekler terazi burcu kadının etkilendiği erkek özellikleri arasında ilk başlarda yer alır. Olgun ve kendilerini koruyacaklarını hissettiği erkekler ile bir beraberlik kurmak ister.

Hayatındaki erkek tarafından değerli olduğunun ve sevildiğinin her zaman hissettirilmesini ister. Yeri geldiği zaman utangaç ve çekingen olan erkekler, terazi burcu kadınlarının oldukça etkilendikleri özelliktir. Kibar, ince ve düşünceli erkekler terazi burcu kadınları için her zaman bir adım daha önde olurlar. Kendisini şımartan ve ilgi gösteren erkekleri severler. Terazi burcu kadınları için birlikteliğe başlayacakları kişiye güven duymak çok önemlidir ve güven sevgilerinden önce gelir.