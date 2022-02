Balık burcu kadını kiminle evlenmelidir? Balık burcu kadınları evlilikte nasıldır?

Balık Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Balık burcu kadınının sezgili ve romantik ruhu; Koç, Boğa, Aslan, Balık ve Yay burcu kişilerini cinsel çekim etkisine alabilir. Aynı zamanda Akrep, Yengeç, Koç ve Balık burçları ile çok güzel bir aşka da yelken açabilir. Ama balık kadınlarının evlenmesi için doğru kişi ise, Yengeç ve Akrep burcu insanlarıdır.

Balık burcu kadınları, çok merhametli ve çok duygusaldır. Bu nedenle de hayatta hep duygusal ve vicdanlı olan yengeç burçları ile çok iyi anlaşırlar. Balık burcu da yengeç burcu gibi hayalperest bir yapıya sahiptir. Bunlar birlikte hayal kurmayı çok severler.

Balık burcu kadını ve akrep burcu aslında karakter olarak birbirine çok zıttır. Ama onların zıtlıkları aslında sürekli olarak birbirini tamamlar. Çünkü balık kadınları hayatları boyunca birine teslimiyet duygusuyla yaşar. Akrep burcu ise, her zaman balık kadını için bir dayanak olur. Onu her zaman koruyup kollar, sarıp sarmalar. Bunun için de akrep erkekleri ve balık kadını birbirleri ile çok iyi anlaşırlar.

Balık burcu kadınının en çok anlaştığı bir diğer burç ise, başak burçlarıdır. Başak erkekleri, yardım sever kişilikleri ile balığın duygusal karışıklık hallerine dayanamaz. Bunun için de ona yardım etmek için çok çaba gösterir. Her zaman onların en büyük destekçisi olur. Sürekli olarak elinden tutmak ister. Balık burcu kadınları, başak burcu erkekleri ile çok iyi anlaşırlar ve onları her zaman desteklerler. Evliliklerinde farklı bir uyum yakalarlar. Her ikisi de birbirini bir puzzle parçası gibi tamamlar.

Balık Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Balık burcu kadınları, eşi ile birlikte tüm hayallerini ve rüyalarını gerçekleştirmek ister. Balık için balayı hiç bitmez. Bu nedenle de rüya gibi, şefkat dolu bir evlilikleri olur. Bazı balıklar ise evliliklerinde kısa bir süre sonra ilk günlere özlem duymaya başlar. Asıl gerçekler dünyalarına bomba gibi düşer ve hayal kırıklığı yaşarlar. Balık kadınları eşlerinin ihtiyaçlarına çok önem verir. Aynı zamanda çok şefkatli bir annedirler. Ailesi ile birlikte olmaktan büyük zevk alırlar. Balık erkeği ise, çok duygusal ama eşlerine ve çocuklarına karşı çok destekleyicidir.