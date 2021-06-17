Zam geldi! Fiyatlar yüzde 30 arttı, en düşüğü 7 bin lira...

YÜZDE 20-30 ZAM GELDİ

Geçen yıl uzaktan eğitim nedeniyle yurtların kapasitelerinin yalnızca yüzde 10’unu doldurabildiklerini anlatan Arslan, şunları söyledi: “Bu yıl fiyatlarında yüzde 10 civarında artış yapan yurtlar olmakla beraber ortalama yüzde 20-30 civarında bir artış yapıldı. Tek kişilik odalar pandemi sebebiyle daha fazla rağbet gördüğü için fiyatları yüzde 25-30 oranında artış gösterdi. 2 kişilik oda fiyatları yüzde 20-25 yükselirken, 3 kişi ve üzeri oda fiyatları yüzde 15-20 oranında arttı.”

ARADA 650 LİRA FARK VAR

Yurt ücretlerinin oda sayısına, öğrenci yoğunluğuna, kampüse yakınlığına, verilen hizmetin niteliğine ve niceliğine göre değiştiğini ifade eden Arslan, şu bilgileri verdi:

“Özel yurtlar ve vakıf yurtları arasında aylık ortalama 650 TL gibi bir fiyat farkı olduğu görülüyor. Yurtlarda kahvaltı ücretleri genel olarak yurt ücretlerine dahil edilmekle birlikte kahvaltı ücretini haricen hesaplayan yurtlarda 12 ile 30 lira arasında ücretlendiriliyor.”