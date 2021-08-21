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Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! 81 ile yazı gönderildi! 6 Eylül'den itibaren...
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Aşı olmayan milyonları kapsıyor. 81 ile yazı gönderildi. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yeni bir genelge gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı kararlar doğrultusunda yayımlanan genelge ile beraber 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren yeni uygulamalar hayata geçiyor.