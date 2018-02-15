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Son dakika: Yunanistan korktu! Türklerle...

15 Şubat 2018 Perşembe - 11:29 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 11:29

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim İHA, helikopter, mühimmat dahil ileri teknoloji kullanması Yunanistan'ın kendini sorgulama sebebi oldu.


Yunanistan'ın en önemli dergilerinden biri olan Ptisi Diastima'da yayınlanan "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türkiye analizi dikkat çekti.

TÜRK TEKNOLOJİSİ YOK ETTİ

Yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

"TÜRKLERLE SÜPER DNA İLE BAŞA ÇIKAMAYIZ"

Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle de yapılan analizde “Gerçekleşmesi imkansız ulusal hayaller görmeyi bir kenara bırakalım. Türklerle süper DNA ile başa çıkamayız, bize modern silahlar lazım" sözleriyle Türkiye'nin askeri olarak kendini geliştirdiğini ama Yunanistan'ın her geçen gün geriye gittiği hatırlatıldı.

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