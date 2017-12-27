Rusya'dan son dakika Türkiye iddiası! Bu parayı...

Rusya basınından son dakika Türkiye iddiası geldi. İddiaya göre, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov 'Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldı' dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'in Kommersant gazetesinden aktardığı iddiaya göre; Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya 'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

Kommersant gazetesine konuşan Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İLK SEVKİYAT MART 2020

"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.