Paralar hesaba yatırılıyor aylık 3.350 lira! Milyonları ilgilendiriyor...

Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Çoğu kişi de bunları bilmiyor. Çalışan çalışmayan bütün kadınlar içing eçerli. 15 yaş üstü 32.2 milyon kadından sadece 9 milyonu istihdam ediliyor. Çoğu kadın iş hayatında olmasa da aile bütçesine önemli destekler sağlıyor. El emeğiyle evde üretim yapıp ailesini geçindiren kadınlara normale göre daha az prim ödeyerek sigortalı olma imkanı veriliyor. Sigortasını düzenli yatıran kadınlar prim ve yaş şartını tamamlarsa emekli oluyor. Doğum yapan kadınlar çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçenize aylık 325 Euro (yaklaşık 3.350 lira) ‘Çalışan Anne Desteği’ sağlıyor. İşte ev hanımı ya da çalışan tüm kadınlar için haklar...