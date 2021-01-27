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Paralar bugün ödeniyor! Kira desteği...

27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:25 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 14:32

Milyonla bekliyordu! Güzel haberi Bakan Pekcan duyurdu. Bugün hesaplara yatırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Özellikle kirasını ödeyemeyenler için verilen kira desteği birçok vatandaş için kurtarıcı oldu. Milyonlarca esnaf faydalanıyor. Kira desteği ödemeleri bugün yapılıyor.


Milyonlar bekliyordu. Bakan duyurdu.Kira desteği ödemeleri bugün başladı.
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık, kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır." dedi.
 
 
 

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