Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Öğretmenlerle ilgili son dakika gelişmesi. Atama bekleyen öğretmenlere müjde. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu. Detaylar belli oldu. 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."