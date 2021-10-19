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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu! 81 ildeki tüm okulları kapsıyor, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar ekimde...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yeni karar Bakan Özer tarafından duyuruldu. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor. Tek tek tüm detaylar paylaşıldı. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte, pandemi döneminin açıklamarı da bir bir kapatılıyor.