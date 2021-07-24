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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yeniden çok kuvvetli geliyor, saat verildi...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. Günlerce devam edecek. Ve yeniden başlıyor. Çok sayıda il için peş peşe uyarılar yapıldı. Bugünden itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak. 5 gün boyunca devam edecek. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre sıcaklıklar da bazı bölgelerde azalacak. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.