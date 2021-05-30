30 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.422 0.50 EURO 10,4740 0.82
USD 8,5750 0.91 ALTIN 524,430 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merkez Bankası'ndan kritik hamle! O banknotlarla ilgili flaş karar

30 Mayıs 2021 Pazar - 1:09 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 1:09

Sahte banknotlarla ilgili flaş karar. Resmen yürürlüğe girdi. Merkez Bankası harekete geçti. Ve karar verildi. Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’nin yayımlandı.


Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin  yayımlandı. Gazetede, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.” ifadeleri yer aldı.
 
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN "SAHTE BANKONOT" YÖNETMELİK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;
 

ETİKETLER

Sahte banknot Resmen Merkez Bankası Resmi Gazete para döviz banknot banka
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.