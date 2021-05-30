Merkez Bankası'ndan kritik hamle! O banknotlarla ilgili flaş karar

Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin yayımlandı. Gazetede, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.” ifadeleri yer aldı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN "SAHTE BANKONOT" YÖNETMELİK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;