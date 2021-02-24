Merkez Bankası'ndan flaş değişiklik kararı! Artırıldı

Merkez Bankası tarafından çok önemli bir karara imza atıldı. Artışa gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 6'dan yüzde 8'e çıkarıldı. Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda artışa gitti. Buna göre Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık 8'e çıkarıldı.

Milyonları ilgilendiren karar! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.