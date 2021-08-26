MEB son dakika duyurdu! 81 ile gönderildi, Tüm öğretmenler ve...

Öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi
“2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.”
?? Bakan Özer’den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi— MEB (@tcmeb) August 25, 2021
“2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.” pic.twitter.com/wOljjt8Z7J