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MEB son dakika duyurdu! 81 ile gönderildi, Tüm öğretmenler ve...

26 Ağustos 2021 Perşembe - 0:19 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 0:19

Okulların açılmasına günler kala flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından son dakika duyuruldu. Yeni karar 81 ile yazı ile gönderildi. Detaylar belli oldu. Öğretmenleri yakında ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır' dedi.


Öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi
 
“2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.”

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